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Jongen (14) op step overleden na aanrijding met auto in Almere

Ongeluk

Vandaag, 11:38

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Een 14-jarige jongen uit Almere is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden. Hij kwam vrijdagavond op zijn e-step in botsing met een personenauto en overleed vervolgens in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Rond 21.00 uur ging het mis op de Marie Curielaan in Almere. Een groepje van drie jongens was aan het steppen, toen een van hen door onbekende oorzaak werd geraakt door een personenauto. Dat laat een politiewoordvoerder weten aan Hart van Nederland.

Er kwam onder meer een traumahelikopter naar de plek van het ongeval. De jongen is vervolgens zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd. In het ziekenhuis is hij overleden, aldus de politiewoordvoerder.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval en is daarom op zoek naar getuigen of weggebruikers met dashcambeelden uit de buurt. De bestuurder van de personenauto raakte niet gewond. De 32-jarige automobilist uit Almere wordt verhoord.

Door Redactie Hart van Nederland

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