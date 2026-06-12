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Dode na ongeluk op de A13, weg urenlang dicht voor onderzoek

Ongeluk

Vandaag, 21:33

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Bij een ongeval op de A13 richting Rotterdam is een persoon overleden. Twee auto's, waarvan één met een Belgisch kenteken, kwamen door een onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Dat meldt de politie op X. In welke auto de overleden persoon zat, is niet duidelijk.

De A13 is door het ongeluk en het onderzoek naar de toedracht dicht. Twee rijstroken zijn nodig voor de hulpdiensten. Het ingesloten verkeer wordt teruggestuurd naar afrit Delft-Zuid.

De weg blijft de komende uren dicht tussen Delft-Zuid en Rotterdam Airport voor politieonderzoek en bergingswerkzaamheden. De politie is ook op zoek naar mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren of dashcambeelden hebben.

Door Redactie Hart van Nederland

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