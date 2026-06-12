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Automobilist omgekomen bij botsing met touringcar op N36 bij Almelo

Ongeluk

Vandaag, 19:42

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Vrijdagmiddag is bij een ongeluk tussen een touringcar en een auto een persoon om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op de N36 bij Almelo. Een inzittende van de personenauto is overleden.

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Na het ongeluk vloog die auto ook in de brand. De chauffeur zou volgens RTV Oost bekneld hebben gezeten en moest door de brandweer worden losgeknipt. Meerdere personen die betrokken waren bij het ongeluk, worden nagekeken voor verwondingen.

De weg is even in beide richtingen afgesloten geweest.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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