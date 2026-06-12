Nederlandse vrouw overleden na botsing met vrachtwagen in Duitsland

Een Nederlandse vrouw is om het leven gekomen bij een ongeluk in Duitsland vrijdagochtend. Dat schrijven Duitse media. Zij zou met haar auto tegen een tegemoetkomende vrachtwagen zijn gekomen op de B56 bij Selfkant, net over de grens bij Sittard . De weg blijft vanaf Nederland nog even langere tijd afgesloten voor onderzoek.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. De hulpdiensten zijn nog ter plaatse geweest, maar die hulp mocht niet meer baten. De vrachtwagenchauffeur heeft zelf lichte verwondingen opgelopen.