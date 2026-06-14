Jonge fietsster geschept bij oversteken N279 en raakt ernstig gewond

Een jonge vrouw is in de nacht van zaterdag op zondag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding op de Wolfsputterbaan (N279) tussen Helmond en Asten.

Het ongeluk gebeurde rond 01.40 uur bij een oversteekplaats tussen de Vlierdense Bosdijk en de N279. De fietsster werd daar aangereden door een auto.

Traumateam ingezet

Hulpdiensten rukten massaal uit. Naast politie en ambulance werd ook een traumahelikopter opgeroepen.

Volgens SQ Vision heeft een trauma-arts het slachtoffer ter plaatse in de ambulance behandeld. Daarna is de jonge vrouw overgebracht naar het Radboudumc in Nijmegen.

Weg afgesloten voor onderzoek

De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Ook zijn getuigen gesproken.

Voor het onderzoek werd de Wolfsputterbaan in beide richtingen tijdelijk afgesloten. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekendgemaakt.