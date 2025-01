Ongeluk Düsseldorf waarbij drie Nederlanders stierven kwam door onwelwording

De Nederlandse bestuurder van de auto die afgelopen zaterdag een ernstig auto-ongeluk veroorzaakte in Düsseldorf was onwel geworden. De Duitse politie bevestigt woensdag een eerder vermoeden dat het ongeval is gebeurd door een "intern medisch noodgeval". Er wordt daarom geen strafrechtelijk onderzoek ingesteld, aldus de politie.

Door het ongeluk op een verkeersplein in Düsseldorf kwamen drie van de vier Nederlandse inzittenden van de auto om het leven, onder wie de 60-jarige bestuurder. De toestand van de vierde inzittende, die zwaargewond raakte, is niet veranderd, meldt de Duitse politie. Gelderse media meldden eerder al dat de slachtoffers uit Groenlo en Lichtenvoorde kwamen en in Düsseldorf waren voor een bedrijfsuitje.

Een fietsster en een man bij een bushalte raakten zaterdag ook ernstig gewond door het ongeluk. De fietsster werd een dag later uit het ziekenhuis ontslagen. De man die op de bus stond te wachten en geraakt werd door rondvliegende auto-onderdelen, ligt nog in het ziekenhuis.

Hart van Nederland/ANP