Zwaar ongeval in Düsseldorf: Nederlander (60) verongelukt, drie andere Nederlanders gewond

Een 60-jarige Nederlander is zaterdagochtend door een zwaar verkeersongeval in de Duitse stad Düsseldorf om het leven gekomen, meldt de Duitse politie. Er vielen vijf gewonden, onder wie drie Nederlanders die bij hem in de auto zaten.

De man reed volgens de politie met zeer hoge snelheid een verkeersplein op en verloor toen de macht over het stuur. Zijn BMW sloeg meerdere malen over de kop en kwam zwaarbeschadigd tot stilstand bij een bushalte. De man overleed ter plekke.

Drie Nederlanders die bij de man in de auto zaten raakten gewond. Twee passagiers van 53 jaar oud raakten zwaargewond en liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Een andere Nederlander liep ook zware verwondingen op.

Bushalte

Twee mensen die op straat waren raakten ook gewond. Een man van 54 uit Düsseldorf die bij een bushalte stond werd geraakt door onderdelen van de auto en is met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een 69-jarige vrouw die op haar fiets zat werd geraakt door de auto. Ze is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie leidde het ongeluk tot veel schade. Verkeerslichten, lichtmasten en vangrails raakten zwaarbeschadigd. Het onderzoek loopt naar verwachting nog tot laat in de avond.

Het ongeval gebeurde vlak bij de begraafplaats Nordfriedhof, een paar kilometer van luchthaven Flughafen Düsseldorf.

ANP