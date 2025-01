Derde Nederlander overleden na zwaar auto-ongeluk in Düsseldorf

Het auto-ongeluk in Düsseldorf waardoor afgelopen weekend twee Nederlanders om het leven kwamen, heeft een derde leven geëist. De Duitse politie meldt dat de 53-jarige Nederlandse vrouw die in de auto zat in de nacht van zondag op maandag aan haar verwondingen is overleden.

Het ongeval gebeurde zaterdag op een verkeersplein in de Duitse stad. De bestuurder van de auto, waarin in totaal vier Nederlanders zaten, reed het plein met te hoge snelheid op, waarna hij de controle over het stuur verloor en de auto meerdere keren over de kop sloeg. Volgens de Duitse politie blijkt uit het eerste onderzoek dat een "medische noodsituatie" mogelijk de oorzaak van het ongeluk was. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat er opzet in het spel was, aldus de politie maandag.

Vierde passagier zwaargewond

De 60-jarige bestuurder van de auto overleed zaterdag op de plek van het ongeluk. In de nacht van zaterdag op zondag stierf een tweede inzittende van het voertuig aan zijn verwondingen. De gezondheidssituatie van de vierde passagier, die zwaargewond raakte, is ongewijzigd, meldt de politie.

ANP