Tweede Nederlander overleden bij zwaar verkeersongeluk in Düsseldorf

Een tweede Nederlander is overleden na een zwaar verkeersongeluk zaterdagochtend in de Duitse stad Düsseldorf. Dat meldt de Duitse politie. In de auto zaten vier Nederlanders.

Zaterdag overleed al de 60-jarige Nederlandse bestuurder op de plaats van het ongeluk. De man reed volgens de politie met zeer hoge snelheid een verkeersplein op en verloor toen de macht over het stuur. Zijn BMW sloeg meerdere malen over de kop en kwam zwaarbeschadigd tot stilstand bij een bushalte. Drie andere inzittenden raakten zwaargewond, van wie er één later overleed.

Voorbijganger geraakt door onderdelen

Ook een 69-jarige fietsster en een 54-jarige voorbijganger uit Düsseldorf die bij een bushalte stond, liepen verwondingen op. De vrouw werd geraakt door de auto, de voorbijganger door onderdelen van de auto. De fietsster heeft inmiddels het ziekenhuis verlaten. De gezondheidstoestand van de overige gewonden blijft ongewijzigd, meldt de politie.

Het ongeluk leidde tot veel schade aan onder meer verkeerslichten, lichtmasten en vangrails. Onder meer twee traumahelikopters werden ingezet.

ANP