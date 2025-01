'Slachtoffers dodelijk ongeval Düsseldorf waren op weg voor bedrijfsuitje'

De slachtoffers van het dodelijke ongeval afgelopen weekend in Düsseldorf zijn afkomstig uit Groenlo en Lichtenvoorde, schrijft Omroep Gelderland. Het gaat om medewerkers van een technische groothandel in Groenlo, die in Duitsland waren voor een bedrijfsuitje.

De 60-jarige bestuurder van de auto, tevens eigenaar van het bedrijf, kwam uit Groenlo en overleed ter plaatse. Ook een 53-jarige bijrijdster uit Groenlo is slachtoffer; zij bezweek in de nacht van zondag op maandag aan haar verwondingen in het ziekenhuis. Een 53-jarige man uit Lichtenvoorde overleed in de nacht van zaterdag op zondag. Een vierde inzittende, eveneens afkomstig uit Gelderland, raakte zwaar gewond.

De inzittenden waren in Düsseldorf voor een bedrijfsuitje van de technische groothandel uit Groenlo. De bestuurder, reed op de Kennedydamm in de wijk Golzheim toen het voertuig op hoge snelheid in een slip raakte. Het voertuig sloeg vervolgens meerdere keren over de kop, met een verwoestende ravage als gevolg.

Horror-crash

Beelden van de plaats van het ongeval tonen een compleet verwoeste auto, waarvan weinig meer over is dan brokstukken verspreid over de weg en stoep. Duitse media beschrijven de gebeurtenis als een 'horror-crash'.

De Duitse politie heeft een team samengesteld om de oorzaak van de crash te onderzoeken. Volgens de eerste bevindingen zou een mogelijk medisch noodgeval de bestuurder hebben doen versnellen tot boven de toegestane snelheid. Op de Kennedydamm geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur, die tijdens het ongeluk werd overschreden.