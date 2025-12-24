Een van zwaargewonde slachtoffers ongeval Nunspeet overleden

Een van de zwaargewonde slachtoffers die betrokken waren bij het ongeval in Nunspeet afgelopen maandag is overleden, meldt de politie woensdag. Over het dodelijke slachtoffer worden geen leeftijd en woonplaats gedeeld 'in verband met herleidbaarheid', aldus de politie.

Er liggen nu nog vier mensen in het ziekenhuis, een van hen is zwaargewond. Eerder vertelde burgemeester Céline Blom dat alle kinderen die gewond waren geraakt bij het ongeluk inmiddels weer thuis zijn. Er liggen nu alleen nog volwassen slachtoffers van het ongeluk in het ziekenhuis.

William reed op de trekker mee in de optocht. In de onderstaande video vertelt hij hoe hij de avond heeft beleefd:

1:50 Gelderse trekkertocht eindigt in drama: 'Niet te beschrijven'

Bestuurster ligt nog in ziekenhuis

In totaal moesten er negen mensen naar het ziekenhuis, onder wie de 56-jarige bestuurster. Het is nog onduidelijk hoe de bestuurster eraan toe is. Wel is bekend dat zij niet zwaargewond is geraakt. De vrouw is aangehouden, dat gebeurt altijd bij zware ongelukken. Een politiewoordvoerster weet woensdagmiddag niet of ze al verhoord is.

Eerder werd al bekend dat het hoogstwaarschijnlijk om een noodlottig ongeval ging en Blom meldt woensdag dat het inderdaad uitgesloten is dat er opzet in het spel was. De bestuurster was niet onder invloed van drank of drugs. Het kan volgens de burgemeester nog wel enige tijd duren voordat de toedracht van het ongeluk bekend wordt.

De auto reed maandagavond in op een groep mensen die stond te wachten op een lichtjesoptocht op de Elburgerweg. Tientallen mensen hebben het ongeluk zien gebeuren. Op de plek van het ongeluk liggen bloemen.

