Dronken Nederlander gewond na harde botsing tijdens sleeën in Tirol

Dronken Nederlander gewond na harde botsing tijdens sleeën in Tirol

Ongeluk

Vandaag, 07:44

Een Nederlander is donderdagavond gewond geraakt toen hij met vrienden op een slee van een piste in Oostenrijk afging. Hij gleed van de baan en knalde hard tegen een rupsvoertuig dat wordt gebruikt om de pistes te prepareren. De man is naar een ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie in de deelstaat Tirol was de 57-jarige man sterk onder invloed van alcohol. Het ongeluk gebeurde in het skigebied Söll, ten noordoosten van Innsbruck, zo meldt de politie.

Door ANP

