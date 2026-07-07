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Vlonderpad Grolloërveen weer open na schade door vastgelopen camper

Ongeluk

Vandaag, 14:36

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Het vlonderpad door het Grolloërveen is weer open voor wandelaars en fietsers. Dat meldt RTV Drenthe. Het pad was de afgelopen weken afgesloten nadat in juni een camper door de houten vlonder was gezakt.

De bestuurder reed na een verkeerde afslag het natuurgebied in. Enkele dagen later wist de eigenaar de camper zelf uit het veen te halen. Daarna bleef het pad dicht totdat de schade via de verzekering was afgehandeld.

Inmiddels zijn de beschadigde planken vervangen en is ook het antislipgaas opnieuw aangebracht. De fundering van het vlonderpad bleek nog in goede staat en hoefde niet te worden vervangen.

In de video bovenaan dit artikel zie je hoe de camper muurvast stond op het vlonderpad.

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Meer onderhoud

Later dit jaar staat er nog meer onderhoud aan het vlonderpad gepland. Volgens Staatsbosbeheer was dat al vóór het camperincident ingepland.

Staatsbosbeheer benadrukt dat het pad uitsluitend bedoeld is voor wandelaars en fietsers. "Ook al geeft je navigatie aan dat je erover kunt, denk altijd zelf na en kijk naar de toegangsborden in natuurgebieden. Een houten vlonderpad is nooit geschikt voor zwaarder verkeer", zegt boswachter Hans Alting tegen RTV Drenthe.

Door Redactie Hart van Nederland

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