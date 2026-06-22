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Wat nu? Camper zakt door vlonder in Grolloërveen en zit muurvast

Ongeluk

Vandaag, 20:38

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Het volgen van de navigatie kan soms verkeerd uitpakken, zo bleek bij de eigenaren van een camper bij Grolloërveen (Drenthe). De navigatie stuurde het stel een vlonderpad op, waar ze al snel vast kwamen te zitten. De vlonder was niet sterk genoeg, waardoor de camper erdoorheen zakte.

Het incident gebeurde vorige week aan het begin van de avond. De camperaars namen een verkeerde afslag en reden het wandel- en fietspad op, waar ze tot stilstand kwamen. De camper staat er nog steeds en blijft daar nog wel even staan, laat Staatsbosbeheer weten. Het is nog niet duidelijk hoe het voertuig weggehaald kan worden.

Waarom is het zo lastig om de camper weg te krijgen? Je ziet het in bovenstaande video.

Eigenaren geschrokken

Hoewel de eigenaren geschrokken zijn, is er ook een meevaller: de onderkant van de camper is niet beschadigd en er lekt geen olie het natuurgebied in. Het is nog de vraag wie de berging regelt: Staatsbosbeheer of de eigenaren. Het stel reed op basis van de navigatie over het pad dat bedoeld is voor fietsers en wandelaars. Een boa heeft een boete uitgedeeld.

Door Redactie Hart van Nederland

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