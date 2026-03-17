Lastige klus: vrachtwagen van kapotte fietsbrug in Biesbosch getakeld

De bergingsactie van de vrachtwagen die vorige week donderdag door een fietsbrug aan de Galeiweg in de Biesbosch zakte, had flink wat voeten in de aarde. Dinsdag werd begonnen met de berging. Er was zwaar materieel nodig om de truck van de moeilijk bereikbare plek te krijgen.

Vooraf moesten de omliggende bruggen worden verstevigd. Met zware schotten werd ervoor gezorgd dat de takelwagens het gewicht konden dragen en de plek veilig konden bereiken. Daarna werden aan beide kanten van de beschadigde brug takelwagens opgesteld.

Precisiewerk

De berging zelf was precisiewerk. Eén takelwagen tilde de vrachtwagen aan de achterkant omhoog, terwijl een tweede voertuig met een lange kabel de truck voorzichtig over de brug trok. Tussen twee bruggen werd het voertuig uiteindelijk neergezet en losgekoppeld.

De trekker en oplegger zijn daarna apart afgevoerd. Inmiddels staat het complete voertuig op een parkeerplaats in de Biesbosch.

Beschadigde brug

De brug is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. De gemeente onderzoekt wat er nodig is om de brug te herstellen.