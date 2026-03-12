Zwaarbeladen vrachtwagen zakt door fietsbrug in Biesbosch

Een zwaarbeladen vrachtwagen is donderdagochtend rond 08.00 uur door een betonnen fietsbrug gezakt op de Galeiweg in de Biesbosch bij Werkendam. Zowel de brug als de vrachtwagen raakten beschadigd.

De vrachtwagen was geladen met zakken veevoer. Door het gewicht begaf de brug het en zakte de truck er deels doorheen. De oplegger hangt gedeeltelijk boven het water. De chauffeur bleef ongedeerd en kon zelf uit de vrachtwagen stappen.

Diesel in water

Ook is er diesel in het water terechtgekomen. De brandstoftank van de vrachtwagen raakte beschadigd, waardoor brandstof kon weglekken. Waterschap Rivierenland is ter plaatse om te voorkomen dat de diesel zich verder verspreidt.

Het zal waarschijnlijk nog dagen duren voordat de vrachtwagen kan worden geborgen. De omliggende bruggen kunnen namelijk geen takelwagen dragen. Daarom wordt eerst gekeken hoe zwaar materieel het gebied kan bereiken.

De Galeiweg is afgesloten voor verkeer. Ondertussen wordt ook onderzocht hoe groot de schade aan de brug is en wat er nodig is om die te herstellen.