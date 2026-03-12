Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zwaarbeladen vrachtwagen zakt door fietsbrug in Biesbosch

Ongeluk

Vandaag, 16:41

Link gekopieerd

Een zwaarbeladen vrachtwagen is donderdagochtend rond 08.00 uur door een betonnen fietsbrug gezakt op de Galeiweg in de Biesbosch bij Werkendam. Zowel de brug als de vrachtwagen raakten beschadigd.

De vrachtwagen was geladen met zakken veevoer. Door het gewicht begaf de brug het en zakte de truck er deels doorheen. De oplegger hangt gedeeltelijk boven het water. De chauffeur bleef ongedeerd en kon zelf uit de vrachtwagen stappen.

Diesel in water

Ook is er diesel in het water terechtgekomen. De brandstoftank van de vrachtwagen raakte beschadigd, waardoor brandstof kon weglekken. Waterschap Rivierenland is ter plaatse om te voorkomen dat de diesel zich verder verspreidt.

Het zal waarschijnlijk nog dagen duren voordat de vrachtwagen kan worden geborgen. De omliggende bruggen kunnen namelijk geen takelwagen dragen. Daarom wordt eerst gekeken hoe zwaar materieel het gebied kan bereiken.

De Galeiweg is afgesloten voor verkeer. Ondertussen wordt ook onderzocht hoe groot de schade aan de brug is en wat er nodig is om die te herstellen.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.