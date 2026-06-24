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Van trekpaarden tot helikopters: gestrande camper levert stortvloed aan tips op

Ongeluk

Gisteren, 22:44

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De camper die vorige week vast kwam te zitten op een vlonderpad in het Drentse Grolloërveen houdt Nederland flink bezig. Staatsbosbeheer heeft inmiddels meer dan 300 mails en telefoontjes ontvangen van mensen die ideeën hebben om het voertuig weg te halen.

De natuurorganisatie waardeert de betrokkenheid, maar doet ook een dringend verzoek: stop met bellen en mailen. Door de grote hoeveelheid reacties komen boswachters nauwelijks nog toe aan hun gewone werkzaamheden.

Pneumatische hefkussens

Mensen dragen allerlei oplossingen aan. Zo wordt gedacht aan trekpaarden, pneumatische hefkussens en zelfs een Chinook-helikopter. Ook kwamen aannemers spontaan langs met rijplaten.

Volgens Staatsbosbeheer wordt samen met het bergingsbedrijf gekeken naar een manier om de camper weg te halen zonder schade aan het kwetsbare natuurgebied te veroorzaken. Waarschijnlijk worden rijplaten en een lier gebruikt. Wanneer de berging plaatsvindt, is nog niet bekend.

Door Redactie Hart van Nederland

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