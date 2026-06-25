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Camper na bijna week weg uit natuurgebied: oplossing makkelijker dan gedacht

Ongeluk

Vandaag, 14:22

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De camper die vorige week vast kwam te zitten op een houten vlonderpad in natuurgebied Grolloërveen is na bijna een week succesvol geborgen. Dat laat Staatsbosbeheer aan Hart van Nederland weten. Er werd dagenlang naar een oplossing gezocht die geen extra schade zou veroorzaken aan het kwetsbare gebied.

De camper belandde op het uitsluitend voor wandelaars en fietsers bedoelde vlonderpad nadat de bestuurder een verkeerde afslag had genomen. Het houten pad begaf het onder het gewicht van het voertuig, waardoor meerdere planken braken en de camper muurvast kwam te zitten. De inzittenden bleven ongedeerd.

Chinook-helikopter

De gestrande camper maakte de afgelopen dagen veel los. Staatsbosbeheer ontving meer dan driehonderd telefoontjes en mails van mensen die wilden meedenken over de berging. De meest uiteenlopende oplossingen kwamen voorbij. Zo werden onder meer trekpaarden, pneumatische hefkussens en zelfs een Chinook-helikopter genoemd.

Uiteindelijk bleek de oplossing minder ingewikkeld dan veel mensen dachten. Beschadigde delen van het houten vlonderpad werden weggehaald en vervangen door platen. Daarna kon de eigenaar de camper zelf voorzichtig van de vlonder rijden.

Volgens Staatsbosbeheer is de schade aan het vlonderpad beperkt. Alleen een aantal planken moet worden vervangen. De vlonder is voorlopig afgesloten, maar de verwachting is dat het pad deze zomer weer open kan voor wandelaars en fietsers.

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