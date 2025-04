Auto botst tegen bomen in Maassluis, bestuurder (31) komt om het leven

Een zwaar verkeersongeval heeft het leven gekost van een 31-jarige bestuurder nadat hij met zijn auto tegen twee bomen botste aan de Weverskade in Maassluis. De klap was zo heftig dat het voertuig aan de bestuurderszijde volledig werd verwoest.

Omwonenden hoorden het harde geluid van de aanrijding en troffen de auto ernstig beschadigd aan. In eerste instantie leek het alsof de bestuurder gevlucht was, maar later bleek dat hij bekneld zat in het wrak.

De hulpdiensten arriveerden snel en zetten alles op alles om de bestuurder te bevrijden. De brandweer schaalde op en kwam met meerdere eenheden ter plaatse. De hulp mocht echter niet baten: de man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De Verkeersongevallendienst is een onderzoek gestart om de toedracht van het ongeval te achterhalen.