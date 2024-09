Politie vindt 8000 nitraten in schuren in Maassluis

De politie heeft na een anonieme tip 8000 nitraten gevonden in schuren in Maassluis (Zuid-Holland). Er worden drie mannen waaronder een minderjarige verhoord. Zij worden verdacht van illegale handel in professioneel vuurwerk.

Een maand geleden werd de politie getipt. Het onderzoek leidde woensdag naar woningen aan de Burgemeester Van Reesstraat en de Uiverlaan, meldt de politie vrijdag. In de eerste schuur lagen 1000 nitraten, in de andere werden 7000 nitraten aangetroffen. Het illegale vuurwerk is inmiddels vernietigd.

Het is verboden om nitraten in bezit te hebben, te verhandelen of af te steken.

Bekijk hieronder het verhaal van Aron. De Rotterdammer kreeg op zijn dertiende een, inmiddels verboden, babypijltje in zijn oog en pleit sindsdien voor een algeheel vuurwerkverbod:

