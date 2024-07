17-jarige jongen mogelijk blind aan 1 oog door vuurwerk na EK kijken

In Zeist is een 17-jarige jongen zwaargewond geraakt doordat vuurwerk in zijn gezicht werd gegooid. Dit gebeurde op woensdagavond op de Steynlaan, na de voetbalwedstrijd Nederland-Engeland. De tiener is waarschijnlijk nu zelfs blind aan één oog.

Volgens de politie had het slachtoffer de EK-wedstrijd gekeken bij een café op de Steynlaan, ter hoogte van de Krugerlaan. "Nadat de voetbalwedstrijd was afgelopen, liep het slachtoffer op de Steynlaan, in de richting van de Bergweg. Hier werd met vuurwerk gegooid richting zijn gezicht. Hij raakte zwaargewond en is direct naar het ziekenhuis gegaan. Hij zal zeer waarschijnlijk aan één oog blind raken."

De politie roept getuigen op zich te melden. Het incident vond plaats op 10 juli tussen 23.00 en 23.59 uur, na de verloren halve finale van Oranje tegen Engeland.