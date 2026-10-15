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Verongelukte 'spookrijder' A2 bij Breukelen was onwel geworden

Ongeluk

Vandaag, 15:49

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De persoon die afgelopen zaterdag om het leven kwam bij een zware aanrijding op de snelweg A2 bij Breukelen was tijdens het rijden onwel geworden. De auto kwam daardoor op de andere rijbaan terecht. De politie heeft dat donderdag laten weten na onderzoek. De politie sprak eerder van een spookrijder, maar doet dat nu niet meer vanwege de toedracht.

De automobilist reed in de richting van Utrecht. Door de onwelwording raakte de persoon de controle over het stuur kwijt. De auto schoot door de middenberm, waar geen vangrail is, en kwam daar in botsing met twee auto's die de andere kant op reden, richting Amsterdam. Een van de bestuurders daarvan raakte door de aanrijding gewond en werd naar een ziekenhuis gebracht.

De politie doet geen mededeling over de leeftijd en de woonplaats van de omgekomen bestuurder.

Door ANP

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