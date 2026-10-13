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'Tientallen tips over dodelijk ongeluk met spookrijder op A2'

Ongeluk

Vandaag, 06:48

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De politie heeft tientallen tips binnengekregen over het dodelijke ongeluk met een spookrijder op de A2 bij Breukelen. Dat meldt RTV Utrecht. Ook hebben mensen dashcambeelden opgestuurd. Met die informatie probeert de politie te achterhalen hoe het zaterdag zo ernstig mis kon gaan.

Bij het ongeluk ontstond een grote ravage op de snelweg. De spookrijder kwam in botsing met twee andere auto's en kwam om het leven. Een andere betrokkene raakte gewond.

Hoe kon het misgaan?

De spookrijder zou eerst richting Utrecht hebben gereden en vervolgens op de rijbaan richting Amsterdam terecht zijn gekomen. Op dat deel van de snelweg staat geen vangrail.

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De politie heeft inmiddels tientallen tips en dashcambeelden binnengekregen.

Door Redactie Hart van Nederland

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