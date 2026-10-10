Meerdere slachtoffers bij ongeluk A2 bij Breukelen, mogelijk spookrijder

Bij een ongeluk met drie auto's op de A2 bij Breukelen zijn zaterdag meerdere slachtoffers gevallen. Volgens de ANWB is bij het ongeval een spookrijder betrokken. De snelweg tussen Utrecht en Amsterdam is ter hoogte van Breukelen afgesloten in de richting van Amsterdam.

De politie bevestigt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar kan nog niet zeggen hoe zij eraan toe zijn. Ook wordt nog onderzocht of een spookrijder het ongeluk daadwerkelijk heeft veroorzaakt.

A2 urenlang afgesloten

Door het ongeval is de A2 richting Amsterdam dicht. Volgens de ANWB duurt de afsluiting naar verwachting nog tot zaterdagavond.

Rijkswaterstaat leidt verkeer vanaf knooppunt Oudenrijn om via de A12, A27 en A1.