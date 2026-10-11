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Spookrijder overleden na aanrijding op A2 bij Breukelen

Ongeluk

Vandaag, 07:40

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Een spookrijder is zaterdag om het leven gekomen door een aanrijding op de snelweg A2 ter hoogte van de afrit Breukelen. De bestuurder van een andere auto raakte gewond. Bij de botsing was ook een derde auto betrokken. De bestuurder daarvan bleef ongedeerd.

Het ongeluk gebeurde rond het middaguur. De spookrijder reed in de richting van Utrecht, maar kwam volgens de politie op een gegeven moment terecht op de andere rijbaan, met verkeer dat richting Amsterdam reed.

Op de verkeerde weghelft

Het is nog niet duidelijk waardoor de spookrijder op de verkeerde weghelft terechtkwam. Over de identiteit van de betrokkenen van het ongeval is nog niets bekend.

De A2 was lange tijd dicht. Aan het begin van de avond werd de weg weer vrijgegeven.

Door ANP

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