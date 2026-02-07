Twee minderjarigen overleden bij ongeval in Gelderse Gorssel

In Gorssel zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee minderjarige jongens om het leven gekomen bij een ernstig eenzijdig ongeval. De politie kreeg rond 00.45 uur een melding van het ongeval op de N348 (Deventerweg) in de Gelderse plaats. Een derde jongen, ook minderjarig, is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Hij is buiten levensgevaar. Het is niet duidelijk of er nog meer mensen in de auto zaten.

Alle drie de jongens komen uit Eefde, een plaats vlak bij Gorssel. Over hun identiteit is verder nog niets bekendgemaakt. De politie deelt verder geen details over het ongeluk en over de slachtoffers. Zo is hun precieze leeftijd niet bekendgemaakt. Ook is onduidelijk of de bestuurder een rijbewijs had. Jongeren kunnen vanaf hun 17e hun autorijbewijs halen. Op die leeftijd mogen ze dan alleen rijden met een ervaren begeleider.

Eenzijdig ongeval

De politie Oost-Nederland meldt dat de weg is afgesloten. Het team Forensische Opsporing Verkeer doet onderzoek naar de toedracht. Het ongeluk gebeurde kort na middernacht op de Deventerweg (N348) in Gorssel. De politie meldde eerder dat het om een eenzijdig ongeluk gaat.

Volgens de regionale krant De Stentor heeft de auto meerdere bomen geraakt en kwam het voertuig daarna deels op de zijkant in de berm terecht.

Nog een dodelijk ongeval

Ook in het Limburgse Kessel viel vrijdagnacht een dode bij een eenzijdig ongeval. Ook dit slachtoffer is minderjarig. Het ongeval gebeurde even voor middernacht. Het slachtoffer is een jongen van 17. De auto had een pand geraakt.