Twee doden bij heftig ongeluk met drie voertuigen in Groenlo

Vandaag, 17:08 - Update: 34 minuten geleden

Bij een ernstig verkeersongeluk in het Gelderse Groenlo zijn donderdagmiddag twee mensen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde kort na 16.00 uur op de Borculoseweg, meldt de politie.

Bij de aanrijding waren drie voertuigen betrokken. De impact was groot, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten.

De twee overleden personen zaten in hetzelfde voertuig. Het gaat om de bestuurder en een andere inzittende. Hulp mocht voor hen niet meer baten.

Twee gewonden

De bestuurders van de andere twee voertuigen zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk. Op dit moment kunnen er nog geen verdere details worden gedeeld.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

