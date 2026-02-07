Volg Hart van Nederland
Auto botst tegen pand in Kessel, 17-jarige jongen komt om het leven

Ongeluk

Vandaag, 10:44

Het dodelijke slachtoffer van het eenzijdige auto-ongeluk in het Limburgse Kessel is een 17-jarige jongen uit de gemeente Peel en Maas. Dat meldt de politie. Een tweede inzittende raakte zwaargewond. Dat gaat om een 18-jarige man, ook afkomstig uit Peel en Maas. Kessel maakt deel uit van die gemeente.

Het ongeval gebeurde vrijdagavond rond 23.45 uur op de Baarloseweg. Door een nog onbekende oorzaak botste de auto tegen de gevel van een pand. Op beelden is te zien dat de schade groot is.

De politie kan nog niet zeggen wie van de twee het voertuig bestuurde. Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend.

Nog een dodelijk ongeval

Naast het dodelijke ongeval in Kessel kwamen vrijdagavond bij een ongeluk in het Gelderse Gorssel ook twee minderjarigen om het leven. Van die slachtoffers is door de politie geen exacte leeftijd bekendgemaakt. Ook is onduidelijk of de bestuurder een rijbewijs had.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

