Zware crash zorgt voor ravage in Eindhoven, bestuurder zwaargewond

In Eindhoven is een enorme ravage ontstaan op de ringweg na een crash vrijdagnacht. De bestuurder van de auto raakte de macht over het stuur kwijt. De bestuurder is bij de crash zwaargewond geraakt.

Volgens een videocorrespondent ter plaatse ramde het voertuig een lichtmast en kwam daardoor op de andere weghelft terecht. Van de auto is niets meer over. Na de crash vloog het voertuig ook in brand. Brokstukken zijn tot ver in de omgeving terechtgekomen. Een velg met remschijf kwam bijna honderd meter verder terecht.

Enorme ravage

Door de enorme crash kwamen ook veel buurtbewoners kijken om te zien wat er aan de hand is. Op videobeelden is te zien hoe er een enorme ravage is ontstaan na de crash. Overal ligt de weg vol met auto-onderdelen zoals stukken van een deur, interieur of glas.

Toen de hulpdiensten arriveerden was volgens de videocorrespondent ter plaatse het slachtoffer al uit het voertuig. Het is niet bekend of hij er zelf uit is gekomen, of dat hij bij het ongeval is gelanceerd of eruit is gevlogen. Het slachtoffer is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.