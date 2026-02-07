Waarschuwing voor dichte mist, maar later vandaag schijnt volop de zon

Moet je de komende uren de weg op? Dan moet je echt even opletten. In het midden en het noorden van het land kan het zaterdagochtend plaatselijk erg mistig zijn. Het KNMI heeft om die reden code geel afgegeven voor de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Flevoland, Overijssel, Drenthe en Friesland.

Het verkeer kan last hebben van de dichte mist, waarbij het zicht plaatselijk kan afnemen tot minder dan 200 meter, waarschuwt het KNMI. Volgens het weerinstituut verdwijnt de mist in de loop van de ochtend weer.

Zonnig

De mist ontstaat volgens weerman Robert de Vries omdat zachte lucht over het koude oppervlak strijkt. Volgens de weerman blijft de mist in het noorden zaterdag behoorlijk hardnekkig, maar kan het in andere delen van het land zonnig gaan worden. In Limburg zorgt dat ook voor een aangename temperatuur. Daar kan het lokaal een graad of 13 worden.

Ben je benieuwd naar het hele weerbericht voor zaterdag en de rest van het weekend? Je ziet het in de video in dit artikel.