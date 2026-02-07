Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Waarschuwing voor dichte mist, maar later vandaag schijnt volop de zon

Weerbericht

Vandaag, 07:42

Link gekopieerd

Moet je de komende uren de weg op? Dan moet je echt even opletten. In het midden en het noorden van het land kan het zaterdagochtend plaatselijk erg mistig zijn. Het KNMI heeft om die reden code geel afgegeven voor de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Flevoland, Overijssel, Drenthe en Friesland.

Het verkeer kan last hebben van de dichte mist, waarbij het zicht plaatselijk kan afnemen tot minder dan 200 meter, waarschuwt het KNMI. Volgens het weerinstituut verdwijnt de mist in de loop van de ochtend weer.

Zonnig

De mist ontstaat volgens weerman Robert de Vries omdat zachte lucht over het koude oppervlak strijkt. Volgens de weerman blijft de mist in het noorden zaterdag behoorlijk hardnekkig, maar kan het in andere delen van het land zonnig gaan worden. In Limburg zorgt dat ook voor een aangename temperatuur. Daar kan het lokaal een graad of 13 worden.

Ben je benieuwd naar het hele weerbericht voor zaterdag en de rest van het weekend? Je ziet het in de video in dit artikel.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Winterweer zorgt opnieuw voor afgelaste duels bij FC Emmen en SC Cambuur
Winterweer zorgt opnieuw voor afgelaste duels bij FC Emmen en SC Cambuur
Code geel in noorden door gladheid, elders lichte regen
Code geel in noorden door gladheid, elders lichte regen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.