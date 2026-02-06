Volg Hart van Nederland
Winterweer zorgt opnieuw voor afgelaste duels bij FC Emmen en SC Cambuur

Vandaag, 10:43

FC Emmen en SC Cambuur kampen opnieuw met afgelaste wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Door de aanhoudende winterse omstandigheden in het noorden van Nederland gaan ook in speelronde 26 meerdere duels niet door. De druk op het speelschema neemt daarmee verder toe.

De wedstrijden SC Cambuur - Almere City FC en FC Emmen - Jong FC Utrecht zijn vrijdag afgelast, omdat de velden in Leeuwarden en Emmen zijn afgekeurd. Door de aanhoudende kou zijn de speelvelden onbespeelbaar, meldt de KNVB donderdagmiddag.

In het noorden van het land blijft het winters, zoals te zien in de video boven dit artikel.

Eerdere aflastingen

Het is niet de eerste keer dat beide clubs dit seizoen worden getroffen. Eerder werden in speelronde 24 al wedstrijden afgelast, waaronder FC Emmen - Jong Ajax en SC Cambuur - FC Eindhoven. Ook de onderlinge ontmoeting tussen FC Emmen en SC Cambuur, die oorspronkelijk in speelronde 22 op het programma stond, ging toen niet door.

Door het grote aantal afgelastingen moet de KNVB opnieuw puzzelen om het programma rond te krijgen. Dat zorgt voor een steeds voller speelschema voor beide clubs. De inhaalwedstrijden worden tussen de reguliere duels ingepland, wat leidt tot drukke weken.

Zo wordt FC Emmen - SC Cambuur komende maandag alsnog gespeeld. De wedstrijden FC Emmen - Jong Ajax en SC Cambuur - FC Eindhoven zijn verplaatst naar eind februari. Met het winterweer dat voorlopig aanhoudt, blijft de onzekerheid groot en dreigt het inhaalprogramma verder op te lopen.

Door Redactie Hart van Nederland

