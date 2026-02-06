Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Code geel in noorden door gladheid, elders lichte regen

Weerbericht

Vandaag, 07:41

Link gekopieerd

In het noorden kan het vrijdagochtend nog plaatselijk glad zijn en daar geldt tot zeker 12.00 uur code geel, terwijl in het zuiden al lichte regen valt die later vandaag richting het noordoosten trekt. De temperatuur loopt uiteen van rond het vriespunt in het noordoosten tot ongeveer 8 graden in het zuidwesten en de oostenwind is zwak tot matig, langs de kust soms vrij krachtig.

Bekijk het hele weerbericht in de video bovenaan.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Code geel in helft Nederland: verraderlijke gladheid door ijzel
Code geel in helft Nederland: verraderlijke gladheid door ijzel

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.