Code geel in noorden door gladheid, elders lichte regen

In het noorden kan het vrijdagochtend nog plaatselijk glad zijn en daar geldt tot zeker 12.00 uur code geel, terwijl in het zuiden al lichte regen valt die later vandaag richting het noordoosten trekt. De temperatuur loopt uiteen van rond het vriespunt in het noordoosten tot ongeveer 8 graden in het zuidwesten en de oostenwind is zwak tot matig, langs de kust soms vrij krachtig.

Bekijk het hele weerbericht in de video bovenaan.