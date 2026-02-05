Volg Hart van Nederland
Code geel in helft Nederland: verraderlijke gladheid door ijzel

Extreem weer

Vandaag, 23:06

Het KNMI heeft opnieuw code geel afgegeven voor het noorden van het land. In Friesland, Groningen, Drenthe en op de Waddeneilanden is kans op plaatselijke gladheid door lichte ijzel. Ook in Noord-Holland, Flevoland en Overijssel geldt de waarschuwing omdat het verraderlijk glad kan worden.

Volgens het KNMI kan op sommige plekken kortdurend lichte ijzel ontstaan. Daarnaast kan nat wegdek bevriezen, wat vooral op bruggen, fietspaden en voetpaden voor problemen kan zorgen. De gladheid is moeilijk te zien en daardoor extra gevaarlijk.

Kans op ongelukken

Door de gladheid is er kans op ongelukken, waarschuwt het KNMI. Automobilisten, fietsers en voetgangers kunnen onverwacht in de problemen komen. Vooral in de avond, nacht en morgenochtend is het oppassen geblazen in het noorden van Nederland.

De waarschuwing geldt tot 12.00 uur voor Friesland, Groningen, Drenthe en de Waddeneilanden. Voor Noord-Holland, Flevoland en Overijssel loopt code geel tot 11.00 uur.

Gladheid verdwijnt later op de dag

In de loop van vrijdagmiddag verbetert de situatie. Volgens het KNMI stijgt dan de wegdektemperatuur weer boven nul, waardoor de plaatselijke gladheid verdwijnt. Tot die tijd blijft het advies om extra voorzichtig te zijn onderweg en rekening te houden met verraderlijke omstandigheden.

Door Redactie Hart van Nederland

