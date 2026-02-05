Volg Hart van Nederland
Man overlijdt na val bij hijswerkzaamheden aan woning in Den Haag

Ongeluk

Vandaag, 21:07 - Update: 2 uur geleden

In Den Haag is een persoon om het leven gekomen bij een ernstig ongeval tijdens werkzaamheden aan een woning. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van Regio15. Het gaat vermoedelijk om een bedrijfsongeval, maar de politie onderzoekt nog of een misdrijf volledig kan worden uitgesloten.

Het ongeval gebeurde bij een woning op de hoek van het Wethouder Fischerplantsoen en de Lindberghlaan. Volgens de regionale 112-website Regio15 ging het mis tijdens het hijsen van een dakkapel.

Het slachtoffer zou daarbij van hoogte naar beneden zijn gevallen. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. De persoon overleed ter plekke aan de verwondingen.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident. Een woordvoerder laat weten dat alle scenario’s nog worden bekeken om duidelijk te krijgen wat er precies is gebeurd.

Ook de Arbeidsinspectie zou een rol kunnen spelen in het onderzoek, omdat het mogelijk om een werkongeval gaat. Die dienst was niet bereikbaar om te bevestigen of er daadwerkelijk een onderzoek is gestart.

Door ANP

