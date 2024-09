Automobilist rijdt door na dodelijk ongeval in Rotterdam

Bij een ongeval op de Warande in de Rotterdamse wijk Kralingen-Crooswijk is zondag even na middernacht een fietser omgekomen. De fietser werd aangereden door een auto, de bestuurder daarvan reed na het ongeval door.

De politie spoorde de auto enige tijd later op. De twee inzittenden waren er te voet vandoor gegaan, maar zijn inmiddels aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident.

ANP