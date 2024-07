Fietsster (17) omgekomen in Alkmaar, bestuurder vrachtwagen rijdt door

Een fietsster in Alkmaar is woensdagochtend om het leven gekomen bij een ongeval met een vrachtwagen. De politie laat woensdagmiddag weten dat het slachtoffer een 17-jarig meisje uit Bergen is.

Het ongeluk gebeurde rond 11.15 uur op de Terborchlaan, in het zuiden van de stad. Een woordvoerder van de politie laat aan Hart van Nederland weten dat de bestuurder van de vrachtwagen door is gereden na het ongeluk. Hij is inmiddels aangehouden.

De politie onderzoekt wat er zich precies heeft afgespeeld. "We weten welk bedrijf bij de vrachtwagen hoort. Wij zullen snel bij de bestuurder uitkomen." Het is nog niet duidelijk of de chauffeur expres of per ongeluk is doorgereden, benadrukt de woordvoerder.

