Man (65) uit Winterswijk overleden na botsing met vrachtwagen, vrouw gewond

Door een verkeersongeval in het Winterswijkse buurtschap Miste is woensdagmiddag een 65-jarige inzittende van een auto om het leven gekomen. Een vrouw van 65, die ook in de auto zat, is gewond geraakt.

Beide slachtoffers komen uit het Gelderse Winterswijk. Het ongeluk gebeurde even voor 16.30 uur op de Misterweg. De auto was in botsing gekomen met een vrachtwagen.

De chauffeur van de vrachtwagen, een 38-jarige man uit Aalten, is voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

