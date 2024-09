Automobilist ernstig gewond bij ongeval op A67

Bij een ongeval op de A67 tussen Venlo en Eindhoven is zondagavond een persoon ernstig gewond geraakt. Een busje en een personenauto botsten op elkaar. De klap was dusdanig groot dat twee ambulances en een traumahelikopter zijn ingezet.

Het incident gebeurde rond 21.20 uur ter hoogte van de afrit Liessel. Een inzittende van de auto is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De inzittende van de bus kwam met de schrik vrij.

Bij het ongeluk vlogen brokstukken van beide voertuigen de snelweg over. Het wegdek lag over honderden meters bezaaid met onder meer een complete deur en een motorblok. Daardoor heeft ook tegemoetkomend verkeer hinder ervaren.

De snelweg in de richting Eindhoven is tijdelijk afgezet. De politie is een onderzoek gestart.