Botsing met een militaire kraan zorgt voor een dichte A50 bij Ravenstein

Op de A50 ter hoogte van het Brabantse Ravenstein is een weggebruiker op een Defensievoertuig gebotst. Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee bevestigt dit. Het gaat om een militaire kraanwagen die met pech al op de vluchtstrook stond. Volgens de politie is het niet bekend of er gewonden zijn.

Door het ongeval is de rechterrijstrook van de A50 in de richting van Arnhem en Nijmegen dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de A2 en A15. Aan de andere kant staat het ook vast. Weggebruikers kijken vanaf daar naar het ongeluk, aldus Rijkswaterstaat Verkeer.

Omdat er veel rommel op de weg terecht is gekomen, verwacht Rijkswaterstaat nog tot 15.30 uur bezig te zijn met de afhandeling van het ongeluk. Er is een speciale wagen ingelicht om de kraanwagen weg te voeren.

Hart van Nederland/ANP