Deel Rotterdamse raad wil onafhankelijk onderzoek naar dood Alfredo Goeloe

Een aantal partijen in de Rotterdamse gemeenteraad wil dat er, naast het onderzoek van de Rijksrecherche, een onafhankelijk onderzoek komt naar de omstandigheden rond de dood van Rotterdammer Alfredo Goeloe (51). Hij kwam zaterdag om het leven bij een aanhouding door agenten op de Vaarnerkamp in Rotterdam-Zuid.

"Dit politiegeweld roept ernstige vragen op over de omstandigheden waaronder dit heeft kunnen plaatsvinden en het handelen van de politie", stellen de fracties van PRO, SP, BIJ1 en Partij voor de Dieren. Volgens de partijen is dat onderzoek nodig, omdat het incident voor veel emoties en onrust in de stad heeft gezorgd. Ook vermoeden ze dat de politie etnisch geprofileerd heeft.

Maandagavond werd een stille tocht gehouden voor Goeloe en tegen politiegeweld. Dat zie je in de video bovenaan.

Schouten voelt weinig voor extra onderzoek

Burgemeester Carola Schouten voelt weinig voor een extra onderzoek. "Onderzoek door de Rijksrecherche gebeurt onder verantwoordelijkheid van het OM en is dus onafhankelijk en staat los van de politie. Ik vertrouw dat volledig", zei Schouten. Ze kon op veel vragen uit de raad niet ingaan, omdat die betrekking hadden op dat onderzoek.

Schouten meldde de raad dat ze vrijdag een ontmoeting heeft met de nabestaanden van Goeloe. Alle fracties betuigden hun medeleven aan de nabestaanden van het slachtoffer en er was een moment van stilte.

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Of er een meerderheid is voor een tweede onderzoek is onduidelijk; het ging om een kort actualiteitendebat waarbij niet gestemd wordt. Schouten adviseerde de raad om verder te praten in een uitgebreider debat in de raad of raadscommissie.