Familie Alfredo Goeloe wil vervolging agenten na fatale arrestatie in Rotterdam

De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Goeloe (51) gaat aangifte doen tegen de agenten die betrokken waren bij zijn arrestatie. De familie wil dat de agenten worden vervolgd, zei advocaat Gerald Roethof in het programma Pauw en De Wit. Volgens hem moet worden onderzocht of mogelijk sprake is geweest van doodslag, mishandeling met de dood tot gevolg of dood door schuld door roekeloosheid. "Dat moet worden uitgezocht."

In het kort De oudste dochter van Alfredo Goeloe (51) gaat aangifte doen tegen de agenten die betrokken waren bij zijn arrestatie.

Goeloe overleed na de aanhouding. Later bleek dat hij niet op de gestolen fatbike reed waar de politie naar zocht.

De Rijksrecherche onderzoekt zijn dood. Volgens de familie moet worden uitgezocht of mogelijk sprake was van een ander strafbaar feit.

Goeloe overleed zaterdag na een aanhouding op de Vaarnerkamp in Rotterdam. Agenten waren daar na een melding over een gestolen fatbike. De 51-jarige Rotterdammer kwam op een fatbike terug van de babyshower van zijn eigen ongeboren kind en kon geen identiteitsbewijs tonen. Hij werd met geweld aangehouden. Later bleek dat hij niet reed op de fatbike waar de politie naar zocht.

De precieze doodsoorzaak is nog niet bekend. De politie meldde dat Goeloe tijdens zijn arrestatie onwel werd. De Rijksrecherche onderzoekt wat er precies is gebeurd. Volgens Roethof is de familie teleurgesteld in de politie en verontwaardigd over de gebeurtenissen.

Stille tocht eindigt onrustig

Maandagavond werd in Rotterdam een stille tocht gehouden voor Goeloe. Die eindigde bij een politiebureau aan het Zuidplein, waar het na afloop onrustig werd (zie onderstaande video) en de mobiele eenheid ingreep.

0:54 ME moet ingrijpen bij stille tocht Rotterdam

Burgemeester Carola Schouten liet maandag weten geraakt te zijn door zijn overlijden. "Mijn gedachten gaan uit naar zijn nabestaanden: familie, vrienden en geliefden", schreef ze op Instagram. Volgens Schouten leven er veel vragen over de toedracht en is het daarom "van groot belang dat er zorgvuldig en onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar wat er precies is gebeurd."