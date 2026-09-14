Stille tocht voor overleden Alfredo na aanhouding, rookbommen bij politiebureau

Afgelopen zaterdag overleed de 51-jarige Rotterdam Juan Alfredo Goeloe nadat hij bij zijn arrestatie onwel werd. Maandagavond werd een stille tocht gehouden voor Goeloe en tegen politiegeweld. Bij de politiecontrole van een gestolen fatbike kon Goeloe zich niet identificeren waardoor de politie besloot hem te arresteren vanwege het gebrek aan legitimatie.

Alfredo kwam die bewuste dag net bij de babyshower van zijn ongeboren kind vandaan en had volgens familie niets met een fatbikeroof te maken. "Het was een dag die hierdoor zo dramatisch is geëindigd", zegt zijn schoonmoeder, de moeder van de zwangere vrouw waar de babyshower voor was. Ze lopen daarom vooral de tocht tegen politiegeweld.

"Dit is niet voor het eerst dat dit gebeurt"

Alle aanwezigen liepen van de plek waar Alfredo in Slinge in Rotterdam is overleden naar het politiebureau bij winkelcentrum Zuidplein. Voor het bureau worden ook rookbommen afgestoken."Het maakt mij heel boos", zegt een bekende van Alfredo tegen onze Hart van Nederland-verslaggever, die aanwezig is. Ze laat weten dat dit niet voor het eerst gebeurt en ziet graag gerechtigheid.

Bekijk bovenstaande video om te zien hoe de stille tocht eraan toe ging.