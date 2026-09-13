Man die omkwam bij aanhouding is 51-jarige Rotterdammer

De man die zaterdagavond overleed toen die werd opgepakt door agenten in Rotterdam, is een 51-jarige Rotterdammer. Dat laat het Openbaar Ministerie zondagochtend weten.

De Rotterdammer werd zaterdag aangehouden na een melding van diefstal van een fatbike. De politie controleerde hem, maar de man kon geen identiteitsbewijs laten zien. Tijdens de arrestatie raakte de man onwel. Hij moest worden gereanimeerd.

Na het incident is de Rijksrecherche is meteen ingezet. Die onderzoekt het nu. Dat gebeurt standaard wanneer politieagenten betrokken zijn bij een incident met zwaar letsel of een dodelijke afloop

Sociale media

Op sociale media gaan beelden rond waarop de aanhouding te zien zou zijn. Op die beelden wordt een persoon op de grond in bedwang gehouden door agenten. Hij roept om hulp, zo is te horen in het filmpje. Onduidelijk is wat daaraan vooraf is gegaan.

Een woordvoerder van het OM zegt dat de beelden die circuleren "zorgvuldig in het onderzoek worden meegenomen". Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Rijksrecherche.