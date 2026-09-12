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Persoon wordt onwel bij aanhouding in Rotterdam en overlijdt

Ongeluk

Vandaag, 23:12

Een persoon is zaterdagavond overleden bij een aanhouding aan de Vaarnerkamp in Rotterdam-Zuid. Dat meldt de politie. Agenten wilden de persoon aanhouden op grond van de Wet op de identificatieplicht. Tijdens de aanhouding werd diegene onwel.

Op straat werd begonnen met reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De persoon overleed ter plaatse. De omgeving is afgezet.

Fatbike

Meer details over het slachtoffer zijn niet bekendgemaakt. Op beelden is te zien dat er een fatbike bij de hulpverleners staat. Mogelijk verplaatste het slachtoffer zich dus op de elektrische fiets.

De Rijksrecherche is ingeschakeld en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

Door Redactie Hart van Nederland
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