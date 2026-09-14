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ME bekogeld na stille tocht Rotterdam, één aanhouding

Crime

Gisteren, 22:28

De ME heeft maandagavond ingegrepen bij een stille tocht voor de 51-jarige Juan Alfredo Goeloe in Rotterdam. De ME werd daarbij met stenen bekogeld, bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Eén persoon is aangehouden voor het gooien van voorwerpen naar de ME.

De tocht begon op de plek in Slinge waar Goeloe afgelopen zaterdag overleed nadat hij bij zijn arrestatie onwel was geworden. De tocht eindigde bij het politiebureau bij winkelcentrum Zuidplein, waar ook rookbommen werden afgestoken. Of de gooiers dezelfde mensen zijn die deelnamen aan de stille tocht, kan de politiewoordvoerder niet zeggen.

Gestolen fatbike

Goeloe werd aangehouden tijdens een politiecontrole van een gestolen fatbike, nadat hij zich niet kon identificeren. Zijn familie zegt dat hij niets met de diefstal te maken had. De deelnemers liepen mee uit protest tegen wat zij zien als politiegeweld.

Door Redactie Hart van Nederland

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