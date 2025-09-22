Terug

Aanvaring tussen vrachtschip en motorboot in Fries dorp: reddingsactie gestart

Ongeluk

Vandaag, 15:53

In het Prinses Margrietkanaal in de buurt van het Friese Warten heeft maandagmiddag een aanvaring plaatsgevonden tussen een binnenvaartschip en een motorboot. De politie is een reddingsactie gestart en is op zoek naar mogelijke slachtoffers.

De hulpdiensten kregen rond 14.30 uur een melding van de aanvaring. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen er in de motorboot zaten tijdens het ongeluk. Twee mensen zijn uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

De brandweer is met duikers in het water op zoek naar mogelijke slachtoffers. De nabijgelegen Stûkenwei is afgesloten voor overig verkeer. Daar is ook een botsing geweest tussen een auto en scooter. De scooterrijder is naar het ziekenhuis gebracht.

