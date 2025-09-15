Kinderen gewond bij aanvaring zeilboot en vrachtschip bij Harlingen

Bij een aanvaring tussen een zeilcharter en een vrachtschip bij de Pollendam voor de kust van Harlingen zijn zondagavond vijf kinderen lichtgewond geraakt. Dat meldt de KNRM.

Op de zeilcharter zaten 25 schoolkinderen, vijf begeleiders en een hond. De gewonde kinderen zijn door de KNRM naar het reddingsstation in Harlingen gebracht. Daar stonden twee ambulances klaar om hen na te kijken. Volgens de woordvoerder van de reddingsdienst waren de kinderen erg geschrokken en hadden zij hoofdpijn. Vrijwilligers van de KNRM hebben hen opgevangen en gerustgesteld.

De rest van de opvarenden van de zeilboot is inmiddels ook aan wal. De zeilcharter is door de KNRM en rederij Noordgat teruggesleept naar de haven van Harlingen. Ook het vrachtschip is teruggekeerd naar de haven. De schepen hebben volgens de woordvoerder schade opgelopen. Hoe de aanvaring kon gebeuren, is nog niet bekend.

ANP