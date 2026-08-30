15-jarige jongen verliest wijsvinger nadat Cobra in zijn hand ontploft

Een 15-jarige jongen in Gemert is zaterdagavond zijn wijsvinger kwijtgeraakt nadat een Cobra tijdens het aansteken ontplofte in zijn hand. Dat meldt de politie op Instagram.

Agenten hoorden rond 22.40 uur een zeer harde knal uit het Prinses Beatrixplantsoen. Kort daarna kregen ze een spoedmelding over een ongeluk op die plek. Daar bleek dat de Cobra tijdens het aansteken in de hand van de jongen was ontploft.

Omstanders hebben last van oorsuizen

De jongen is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Mensen die bij hem stonden, hadden na de explosie last van oorsuizen. Zij zijn verwezen naar de huisartsenpost.

Politie roept op verboden vuurwerk in te leveren

Sinds 1 augustus 2026 is het kopen, afsteken en in bezit hebben van consumentenvuurwerk in Nederland verboden. Mensen die nog vuurwerk hebben, kunnen dit volgens de politie gratis, anoniem en zonder boete inleveren.

De politie vraagt mensen ook om het te melden als ze weten of vermoeden dat ergens verboden vuurwerk wordt opgeslagen, verhandeld of vervoerd. Dat kan via 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem.