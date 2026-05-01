Reiger doodgeschoten in Voorschoten, waarschijnlijk kruisboog gebruikt

Dierenmishandeling

Vandaag, 16:47

Een reiger is zondagavond in Voorschoten doodgeschoten, vermoedelijk met een kruisboog. Het dier werd rond 21.30 uur gevonden op de Piet Heynlaan, bij het kruispunt met de Admiraal de Ruytersingel, meldt de politie.

De reiger had een pijl in zijn nek. Het dier is nog met spoed naar de dierenarts gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen.

Onderzoek

De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Mensen die iets hebben gezien of informatie hebben, kunnen contact opnemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Dierenmishandeling is een ernstig delict waar in Nederland forse straffen voor worden opgelegd. Maar wat voor persoon doet nu eigenlijk zoiets, en wat kan dat betekenen voor hun toekomst? Een forensisch psycholoog legt uit:

Forensisch psycholoog: dierenmishandelaar kan psychopaat worden
Lees ook

Zwanenkoppel mishandeld en gedood in Krimpenerwaard
Zwanenkoppel mishandeld en gedood in Krimpenerwaard
Vrouw houdt wilde zanglijster jaar in huis: 'Dit is dierenmishandeling'
Vrouw houdt wilde zanglijster jaar in huis: 'Dit is dierenmishandeling'
Zwanennest Spijkenisse continu doelwit van 'terrorjeugd'
Zwanennest Spijkenisse continu doelwit van 'terrorjeugd'

