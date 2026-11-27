In de bagage van een reiziger op Schiphol zijn afgelopen zaterdag 26 zeer zeldzame en beschermde Vallarta modderschildpadden aangetroffen. De man was vanuit Mexico onderweg naar Hongkong en maakte een tussenstop in Amsterdam. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de dieren, die vermoedelijk in Mexico uit het wild zijn geroofd, in beslag genomen. De reiziger is aangehouden en blijft voorlopig vastzitten.

De Vallarta modderschildpad komt in het wild alleen voor in een heel klein gebied in het westen van Mexico. Daar leven er naar schatting nog maar zo'n driehonderd in het wild. De internationale natuurbeschermingsorganisatie IUCN heeft de schildpad aangemerkt als ernstig bedreigd. Door de vermoedelijke roof is de wilde populatie mogelijk met bijna 10 procent afgenomen.

In dichte sok

De meeste schildpadden zaten samen met een speelgoedauto in een doos en een paar andere in een dichte sok in een koffer. De dieren waren zo strak in ducttape gewikkeld dat ze niet konden bewegen. Gelukkig hebben alle schildpadjes de reis overleefd en zijn ze overgenomen door een gespecialiseerde opvang.